Team Rynkeby tankede op i Annies Kiosk

På søndagens træningstur sørgede cykelrytterne fra Team Rynkeby for espalier til en konfirmand og for ekstra sponsorkroner fra Annies Kiosk. Den 29. juni begynder turen til Paris.

Sønderhav: Reklamekaravanen var på plads med flag og oppustelig port, da omkring 50 gule cykelryttere drejede ind på parkeringspladsen ved Annies Kiosk i Sønderhav. Præcis på det planlagte tidspunkt var over 70 kilometer af dagens træningstur overstået, og det var blevet tid til at hvile benene.

Den gule flok havde ovenikøbet haft tid til at stoppe ved kirken i Egernsund for at danne espalier for konfirmanden Christoffer, da han kom ud af kirken. Christoffers far, Mogens Mau, er med på årets Team Rynkeby hold, men søndag sprang han dog over træningen for at deltage i sønnens konfirmation i stedet.

De øvrige på Rynkeby-holdet brugte søndagen på en frisk tur med udgangspunkt fra Frigård Camping i Kollund.

Frokostpausen var henlagt til Annies Kiosk, som kvitterede med gratis hotdogs og is til rytterne. Tilmed gav kiosken fem kroner per pølse og is, der i øvrigt blev solgt.

De penge går - i lighed med alle øvrige sponsorkroner til Børnecancerfonden, som Team Rynkeby Sønderjylland samler ind til sammen med andre Rynkeby-hold fra hele landet.