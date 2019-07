Aabenraa: Det er en oplevelse ud over det sædvanlige at deltage på Team Rynkeby. Det vil alle tidligere deltagere kunne bevidne. Nu får potentielle nye ryttere og servicefolk så muligheden for at få del i den helt særlige Rynkeby-ånd, når Team Rynkeby Sønderjylland inviterer til informationsmøde torsdag, 22. august, kl. 19 i Deutsches Generalsekretariet, Vestergade 30 i Aabenraa.

- Team Rynkeby handler om at gøre noget godt for sig selv, mens man gør noget godt for andre. Vores vigtigste opgave er at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme. Samtidig er det vigtigt, at nye ryttere har mulighed for at afse tid til træning og de sociale arrangementer. Det kræver en indsats at være på holdet - men det er det hele værd, lyder det fra hold-kaptajn Jan Petersen.

Ved mødet gennemgåes projektet samt forventningerne til den enkelte. Derudover er der mulighed for at stille spørgsmål til tidligere deltagere om deres oplevelse. Ansøgningsfristen for at blive en del af holdet i 2020 er den 25. august i år.