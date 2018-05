Team Rynkeby bliver en del af bjergmaraton

Aabenraa: Feststemningen på Storetorv får et ekstra gear til Aabenraa Bjergmarathon lørdag den 23. juni. Mellem kl. 10 og 11 lægger cykelholdet Team Rynkeby Sønderjylland nemlig deres prolog forbi Storetorv, inden de vender styret mod Paris weekenden efter for at cykle penge ind til kræftramte børn og deres familier. - Vi syntes, der var mange paralleller og synergier mellem Bjergmarathon og Team Rynkeby. Det er begge gode formål, der fortjener at blive udbredt. Begge tiltag repræsenterer Sønderjylland og viser, at vi kan bygge succeser op med frivillighed. Så da vi spurgte Bjergmarathon, om vi måtte støtte op, var de med på idéen med det samme, siger Joan Høeg i en pressemeddelelse.

Han fungerer som løjtnant på Team Rynkeby Sønderjylland.

Formand for Aabenraa Bjergmarathon, Per Hussmann fortæller, at antallet af tilmeldinger til løbet ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år, men at han forventer, at der kommer væsentligt flere tilmeldinger de sidste dage i maj og frem mod selve løbsdagen.