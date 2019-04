Tag på vandretur over grænsen ved Kollund

Kollund: Søndag 28. april kl. 10 kan man komme på en vandretur frem og tilbage over grænsen i Kollund Skov.

Det er Dansk Vandrelaug Sønderjylland, der arrangerer, og turledere er Birte og Peter Steg. På turen vil deltagerne passere grænsen ved Skomagerhus, forbi de to egetræer ved Kobbermølle danske skole. De to træer er plantet for over 150 år siden som en provokation mod de tyske egetræer, der symboliserede Slesvig-Holstens udelelighed.

Turen er tænkt som motion med indhold og er på omkring 14 km. Deltagerne skal huske pas og euro. Mødestedet er P-pladsen over for GF forsikring, Molevej 2 i Kollund.

