Tabt kamp om familie koster Aabenraa 3,6 millioner kroner

Siden 2015 har Aabenraa Kommune og Mariagerfjord Kommune ligget i strid om det økonomiske ansvar for en familie, hvor børnene måtte anbringes. Aabenraa fik medhold to gange, men tabte i landsretten.

Derfor ankede Mariagerfjord sagen til Vestre Landsret, og her var det så pludselig Aabenraa Kommune, der blev dømt til at betale.

Derfor sendte Aabenraa Kommune en anmodning til Mariagerfjord Kommune om at betale for anbringelsen. Det afviste Mariagerfjord Kommune, og sagen gik videre til Ankestyrelsen, der gav Aabenraa Kommune medhold.

Det viste sig hurtigt, at familiens problemer var så store, at det var nødvendigt at anbringe børnene udenfor hjemmet. Aabenraa Kommune mener, at det allerede forud for flytningen fra Mariagerfjord Kommune var åbenbart, at familien havde brug for massive foranstaltninger.

AABENRAA: Det blev dyrt for Aabenraa Kommune, da en familie med svære sociale problemer for cirka fem år siden flyttede til kommunen fra Mariagerfjord Kommune. Aabenraa har nemlig tabt en sag i landsretten om, hvor det økonomiske ansvar skal placeres, og det betyder et tab på 3,6 millioner kroner

Lige siden striden med Mariagerfjord Kommune begyndte i 2015, er det Aabenraa Kommune, der har betalt udgifterne til de foranstaltninger, der har været nødvendige for familien fra Mariager.Det beløber sig til i alt 3.628.000 kroner. De penge havde Aabenraa håbet at få hos Mariagerfjord Kommune, men den fordring må nu afskrives.

Principsag

Aabenraa ønskede at få sagen afprøvet ved Højesteret, men det kræver, at man får en såkaldt 3. instans bevilling hos Procesbevillingsnævnet, og det har kommunen nu fået afslag på. Nævnet mener nemlig ikke, at sagen er principiel nok til at komme i Højesteret.

Kirsten Nørgård Christensen (V), der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, er dog lodret uenig.

- Det her betyder jo, at kommuner bare kan eksportere deres familier til andre kommuner fremfor at betale for de indgreb, der er nødvendige, siger hun.

I børne- og uddannelsesudvalget har medlemmerne undret sig over landsrettens afgørelse, og direktør for børn og skole, Chriss Meilandt-Poulsen, er enig.

- Det er mærkeligt, at man afsiger en dom, der går imod Ankestyrelsen, som normalt er den, der afgør den slags, siger han.

Udvalget vil nu bede kommunens jurister om at se på sagen.

- Vi vil undersøge, om vi skal gå videre til Kommunernes Landsforening. For os at se er det jo en principiel sag for alle kommuner, siger Kirsten Nørgård Christensen.