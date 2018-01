Syriske demonstranter blev provokeret af dansk flag

Et dansk flag under en syrisk demonstration i Aabenraa kunne have fået voldsomme konsekvenser.

Aabenraa: En stor demonstration med over 100 deltagere foran det gamle rådhus i Aabenraa var tirsdag eftermiddag ved at løbe helt af sporet. Bag demonstrationen stod en gruppe syrere, og det, de ønskede at gøre opmærksom på, var, at de ikke vil acceptere de tyrkiske bombardementer i den nordlige del af Syrien, som har fundet sted de seneste dage. Syrerne har flere gange tidligere demonstreret foran det gamle rådhus i Aabenraa. Denne demonstration foregik stille og roligt, indtil der pludselig kørte en bil op mod demonstranterne. Bilen gassede voldsomt op, og pludselig trak en af passagererne det danske flag ud af vinduet. Det provokerede tydeligvis mange af demonstranterne, og flere af dem løb efter bilen. Det var ikke for at hyggesnakke. Lederne af demonstrationen forsøgte forgæves at stoppe dem, men uden held. Det lykkedes ikke for demonstranterne at få stoppet bilen.