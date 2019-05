Syngende amatørfotograf har blødt punkt for Kalvø

Poul Stenderup i rollen som greve i et teaterstykke, der blev opført på Kalvø sidste år. Han er 73 år og gift med Ulla siden 1970. Sammen har de to børn og fire børnebørn. Oprindeligt uddannede han sig til værktøjsmager, men siden har han bygget på med uddannelsen til voksenpædagog, en tre-årig tillidsmandsudannelse, en faglig, politisk organisatorisk uddannelse, virksomhedsøkonomi og projektledelse. Poul Stenderup er dag pensioneret og deltager i forskellige former for frivilligt arbejde. Indtil for nylig var han formand for Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet. Bor nu ved Genner Strand på 21. år. Privatfoto