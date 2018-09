Symfoniorkestret og en helt særlig stryger

AABENRAA: Sønderjyllands Symfoniorkester spiller koncert sammen med den unge violinist Eric Silberger.

Det er under overskriften "Djævelske danse og festlig folklore" og under ledelse af den schweiziske dirigent Simon Gaudenz.

Den musikalske tur går gennem Frankrig og Ungarn via værker af komponister som de franske Georges Bizet, Ernest Chausson, Maurice Ravel og Darius Milhaud og ungarske Andras Ligeti, og violinisten Eric Silberger spiller blandt andet Ravels "Tzigane" og Chaussons "Poème".

Silberger spiller i øvrigt på en fin italiensk mesterviolin af J. B. Guadagnini fra 1757, som er udlånt til ham af Sau-Wing Lam Collectionen, der er en unik samling af fine italienske strenginstrumenter. Det er ikke et instrument, man har chancen for at høre hver dag, så det i sig selv er en oplevelse.

Sønderjyllands Symfoniorkester og den unge violinist spiller koncerter torsdag 20. september klokken 20.00 i Musik- og Teaterhuset, Aabenraa, og igen dagen efter på A.P. Møller Skolen i Slesvig samme tid. /exp