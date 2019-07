Sygehuset manglede hjælp til DHL-Stafet: Direktionen griller pølserne

Når 500 ansatte ved Sygehus Sønderjylland den 21. august deltager i DHL-Stafetten, så sørger direktionen for, at der er grillede pølser klar til alle. De har nemlig meldt sig som frivillige hjælpere.

Aabenraa: Når de 500 ansatte ved Sygehus Sønderjylland til DHL-Stafetten stiller sig i køen for at få en grillet pølse, så kan de samtidig få sig en snak med de øverste chefer på sygehuset.

Direktionen bestående af administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau, lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen og sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen har nemlig meldt sig som frivillige, og de har fået tjansen med at grille de mange hundrede pølser til de ansatte.

- Vi efterlyste frivillige til praktiske ting såsom at grille pølser, fordi vi fik så positiv respons på det tiltag sidste år. Da var vi kun 2-3 stykker til at grille pølser til 500 personer, og det var ret hårdt, fordi det var så varmt, og det var uden pause i to timer. I år skulle vi derfor bruge 7-8 frivillige, og da meldte direktionen sig til den opgave. Peter Fosgrau og Eva Nielsen er med, mens jeg i tvivl om Bjarne Dahler-Eriksen, for han er løber, så måske er han med på et af vores hold, fortæller HR-chef på Sygehus Sønderjylland Thorkild Christiansen.

Sygehuset har valgt løsningen med selv at komme med maden, da de ikke synes, de kan forsvare at bruge offentlige midler på at købe all-inclusive pakker.

- Det synes vi som offentlig virksomhed er en luksusting, som vi ikke kan forsvare at bruge penge på. Vi har også egenbetaling på deltagelsen, hvor de ansatte betaler cirka halvdelen, mens vi betaler den anden halvdel. For os er det en investering i den sociale kapital, hvor de ansatte kan møde hinanden på en anden måde end i dagligdagen. At deltage i DHL-Stafetten giver fællesskab og en fælles oplevelse, som kan være til gavn for de opgaver, vi skal løse i det daglige, mener Thorkild Christiansen.