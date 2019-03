Sygehus: Glade medarbejdere giver glade patienter

- På 72 af spørgsmålene ligger vi over landsgennemsnittet, 72 gange ligger vi på landsgennemsnittet, fem gange ligger vi under landsgennemsnittet, og på to af spørgsmålene er vi ikke sammenlignet med andre, så vi har klaret os flot det seneste års tid, siger Thomas Cotzand, der er kvalitetschef på Sygehus Sønderjylland.

- Undersøgelsen viser, at Sygehus Sønderjylland i den grad er på rette vej. Det gælder for både patienter og medarbejdere, siger Janne Jensen.

Janne Jensen er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Sygehus Sønderjylland, og hun er meget glad for resultatet af en ny landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, som viser, at helt overordnet set er patienterne på Sygehus Sønderjylland tilfredse.

Positive medarbejdere

Forklaringen på, hvorfor patienterne generelt set er tilfredse med det, de oplever på sygehusene i Sønderborg, Aabenraa og Tønder, skyldes først og fremmest, at arbejdsmiljøet på sygehusene er blevet bedre. Gennem de seneste år har Sygehus Sønderjylland da også arbejdet målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet.

- Vi ved, at glade medarbejdere giver glade patienter, da medarbejderne har de ekstra ressourcer, der gør, at de kan sætte sig ind i det enkelte menneskes behov og bruge lidt ekstra tid. Det er med til at gøre patienterne glade og trygge, siger Thomas Cotzand.

Den opfattelse deler Janne Jensen.

- Arbejdsmiljøet på Sygehus Sønderjylland er blevet meget bedre. Der er positivt at spore på de enkelte afdelinger. Det gælder både i Sønderborg, Aabenraa og Tønder, siger hun.

Da Sygehus Sønderjylland ikke får topkarakterer på alle områder, ønsker sygehusledelsen det næste år særligt at sætte ind de steder, hvor det ikke går så godt.

- Vi kan se, at patienterne gerne vil involveres mere i deres egne behandlinger, og at de generelt gerne vil have mere information, så det skal vi have et ekstra fokus på, siger Thomas Cotzand.