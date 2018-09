Sygdom tvinger højskoleforstander til at sige op

Hanne Fischer kom med ambitionen om på højskolen ved Aabenraa Fjord at få skabt et rum, hvor generationer kan mødes, ligesom hun ville arbejde for, at lokalsamfundet i endnu højere grad end tidligere blev inviteret indenfor. Arkivfoto: Timo Battefeld

Hanne Fischer fik ikke engang et halvt år på posten som forstander for Højskolen Østersøen. Alvorlig sygdom i den nærmeste familie har fået hende til at sige op.

Aabenraa: Hanne Fischer tøvede ikke med at kalde det drømmejobbet, da hun 1. maj tiltrådte som ny forstander for Højskolen Østersøen. Det blev imidlertid et kort ophold i Aabenraa. Sent søndag aften sendte højskolen, der for blot en uge siden kunne markere sit 25 års jubilæum, en pressemeddelelse ud, der fortæller, at Hanne Fischer er blevet ramt af uventet alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Hun ønsker at bruge sin tid sammen med familien og har derfor sagt sin stilling op med udgangen af oktober. - En livsdrøm gik i opfyldelse for mig med ansættelsen hos Højskolen Østersøen, og jeg har mødt en gruppe engagerede højskole-mennesker, der har skabt et helt fantastisk mødested, som trækker folk til fra hele verden. Jeg har fuld tillid til, at højskolen står godt rustet til at blive en stærk spiller i fremtiden, siger Hanne Fischer i pressemeddelelsen.

Retur til Sjælland Hanne Fischer er uddannet cand.scient.pol. og havde inden jobbet i Aabenraa senest arbejdet som uddannelsesdirektør hos Professionshøjskolen Absalon i Næstved, det tidligere University College Sjælland.Hun er gift med John Kjær Olesen, og de har to voksne sønner, Simon og Peter.Da Hanne Fischer fik jobbet i Aabenraa, blev de til weekend-ægtefæller, da hendes mand blev boende i Roskilde, hvor han driver et IT-firma. Begge sønner bor ligeledes på Sjælland.

19 var interesserede Bestyrelsesformanden for Højskolen Østersøen, Jens Andresen, takker Hanne Fischer for indsatsen i det, han kalder "en vanskelig tid, der har været kendetegnet af mange udfordringer", og han ønsker alt det bedste for den afgående forstander og hendes familie. Nu går arbejdet med at finde en ny forstander i gang, og bestyrelsen kan håbe på, at der er lige så mange interesserede som for et lille års tid siden, da Hanne Fischer blev ansat. Dengang modtog bestyrelsen 19 ansøgninger.