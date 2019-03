Sydstjernen kan komme i sikkerhed

AABENRAA: Selv om der stadig resterer tre spillerunder, kan Sydstjernens håndboldkvinder i 3. division med et enkelt point i søndagens udekamp mod Ribe HK sikre sig endnu en sæson i 3. division.

Udgangspunktet for at få point med hjem er dog ikke det bedste. På grund af skader og afbud kan træner Benny Kolbeck få problemer med at få holdkortet fyldt ud.

- Vi kommer nok kun til at stille med otte spillere. På den baggrund kan kampen godt gå hen at blive en svær opgave. I stærkeste opstilling ville vi have en god chance, siger han.

I tabellen er Sydstjernen noteret for 16 point, mens Ribe med sine 11 ligger til at skulle spille om at undgå nedrykning.

- Faktisk tror jeg, at 16 point er nok til at klare frisag. Vi er bedre indbyrdes med Ribe, og de andre bundhold skal møde hinanden i de resterende kampe, understreger Benny Kolbeck.

Da de to hold mødtes i første spillerunde, vandt Sydstjernen med 30-25.

Ribe HK - Sydstjernen

Håndbold, 3. division, kvinder

Søndag kl. 16.00, Ribe Fritidscenter