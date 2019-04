Sydjyske VW-forhandlere slår pjalterne sammen: Der har været mange følelser i spil

- Der har været tale om at sammenlægge nogle forskellige kulturer, blandt andet er der to familieejede firmaer, så der har været mange følelser i spil. Det har handlet om at finde fælles fodslag og så, hvor vi vil hen alle sammen, siger Torben Madsen.

Det er Torben Madsen fra Volkswagen i Ribe, der har stået i spidsen for arbejdet med at samle afdelingerne. Et arbejde, som har taget omkring halvandet år.

Selskabet, som har fået navnet Next Mobility, kommer til at bestå af Volkswagen Ribe, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Klar til næste generation

Sammenlægningen kommer i kølvandet på, at Volkswagen har trimmet forretningsmodellen med de nye forhandlerkontrakter gældende fra 2020, så både digitalisering, elektrificering og effektivisering er i højsædet. For de sydjyske forhandlere handler det om at udnytte den synergieffekt, der kommer ved at samle de forskellige områder.

- Sammenlægningen er bare første step. Der er ingen tvivl om, at vi på sigt vil fusionere endnu flere ting, så det er en proces, vi har sat i gang. Nu skal vi lige lære hinanden at kende og få det hele til at fungere. Også investeringsmæssigt kommer der til at ske noget, for der bliver flere og flere omkostninger, så der skal flere enheder til at bære det. Der sker så meget i bilbranchen med elbiler og hybridbiler, og jeg tror ikke, det bliver nemmere at stå alene, siger Torben Madsen.

Sammenlægningen kalder han også en forberedelse af et større generationsskifte.

- Så den næste generation kan træde ind og køre Volkswagen videre i Sønderjylland, siger Torben Madsen.