Syddansk Boliginvest på vej med nye seniorboliger

Ejendommen er lige nu ikke omfattet af lokalplanbestemmelser og er i stedet omfattet af en kommuneplanramme, som fortæller, at området skal bruges til for eksempel butikker eller boliger.

Men kommunen synes, ifølge medejer af selskabet, Kjeld Hansen fra Søgård Byg, at det blev for bastant og tæt.

Det er selskabet Syddansk Boliginvest ApS, der er bygherre på projektet. Selskabet ejes af vognmand Flemming Johannsen (J.P. Johannsen A/S) og Kjeld Hansen (Søgård Byg A/S).

De syv huse bliver bygget omkring det aflange keglecenter, som kan ses her på billedet med hvidt tag. Foto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 27. maj 2017

Nabo til keglecenter

Nu er planen altså syv huse på hver omkring 110 kvadratmeter med carport og udhus. Husene bliver nabo til Kliplev Keglecenter.

Kjeld Hansen mener, der er et behov for den slags boliger i Kliplev.

- Vi har i hvert fald fået nogle henvendelser, og det fortæller mig, at der er et behov. Så ligger området her jo centralt i Kliplev lige over for jernbanestationen og 800 meter fra den lokale brugs. Det bliver næsten ikke mere centralt, siger han.

Der er tale om købeboliger, og håbet er, at de kan stå klar til indflytning op til sommerferien næste år. Prisniveauet kendes endnu ikke, oplyser Kjeld Hansen.

I juli og august blev der foretaget en partshøring af naboerne til ejendommen. Der kom ingen bemærkninger.