Syddanmarks første satellitklinik åbner om lidt

Fra 1. maj kan borgerne i Løjt Kirkeby og omegn igen komme til læge i deres nærområde. Det er et lægehus fra Sønderborg, der etablerer en satellitklinik i byen.

Løjt Kirkeby/Sønderborg: I næsten et år har borgerne i Løjt Kirkeby ikke haft deres egen lægepraksis, efter at byens eneste praktiserende læge, Jens Lærkesen, valgte at lukke sin klinik med virkning fra udgangen af juni sidste år. Det får de nu, da Lægehuset Zachariassen fra Sønderborg har fået grønt lys til at etablere en såkaldt satellitpraksis i Løjt Kirkeby, hvor der vil være en læge til stede tre ud af fem hverdage. Det er lægerne Jørn Zachariassen og Christina Terkelsen, der kommer til at praktisere i klinikken, der får adresse på Nørbyvej 9, hvor den tidligere lægepraksis også lå. - Jeg er glad for at kunne give borgerne i området mulighed for at få en fast læge. En satellitklinik er en ny og spændende måde at drive klinik på. Til stor glæde for borgerne, siger Jørn Zachariassen. Satellitklinikken i Løjt Kirkeby åbner 1. maj. Den vil være åben på alle hverdage, og der vil være en læge til stede mandag til onsdag fra klokken 9.00 til 15.00. - Torsdag og fredag vil der være en klinikassistent til stede, siger Jørn Zachariassen.

Der er ingen lægemangel i Sønderborg, så derfor tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve af, da lejligheden bød sig. Jørn Zachariassen, læge

Satellitklinikken Satellitklinikken i Løjt Kirkeby åbner officielt 1. maj i år.Klinikken vil være åben alle hverdage fra 9.00 til 15.00 undtagen fredag, hvor der er åben fra 9.00 til 12.00.



Der vil være en læge i klinikken mandag til onsdag fra 9.00 til 15.00.



De sidste to dage vil en klinikassistent tage sig af patienterne.

Første gang i Syddanmark For at få tingene til at hænge sammen har Jørn Zachariassen ansat en ny læge til klinikken i Sønderborg, så den bliver på ingen måde påvirket af, at lægehuset i Sønderborg sender arbejdskraft til Løjt Kirkeby i form af læger og klinikassistenter. Jørn Zachariassen er dog alligevel spændt på, hvordan det hele kommer til at spænde af med en satellitklinik. - Der er ingen lægemangel i Sønderborg, så derfor tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve af, da lejligheden bød sig. Nu må vi se, om der er nogen, der synes, det er tillokkende, siger Jørn Zachariassen. I Region Syddanmark synes man også, at det er en spændende løsning med en satellitklinik i Løjt Kirkeby. - Det er første gang, der oprettes en satellitklinik i Syddanmark, og jeg er glad for, at Lægehuset Zachariassen vil være med til at styrke lægedækningen i Aabenraa-området. Jeg synes, at det er et godt eksempel på, hvordan man kan gå andre veje for at styrke lægedækningen og borgernes valgmuligheder, siger Bo Libergren (V), der er formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen.

Byder lægen velkommen I Løjt Kirkeby har en arbejdsgruppe gennem et år arbejdet for at få to faste læger og sygeplejersker til byen. - Nu får vi så en satellitklinik, men vi ville hellere have haft to faste læger, og vi har bygningen. Det her er dog bedre end ingenting, og vi vil byde Jørn Zachariassen velkommen til byen og håber på et godt samarbejde, siger Povl Callesen, der er tovholder for arbejdsgruppen. Selv om Løjt Kirkeby nu får en satellitklinik, så vil arbejdsgruppen arbejde videre. - Vi arbejder stadig videre på at få to faste læger til byen, siger Povl Callesen. Borgere, der ønsker at benytte satellitklinikken, skal skifte læge på borger.dk, hvorefter de vil modtage et nyt sundhedskort. Man skal tilmelde sig Lægehuset Zachariassen i Sønderborg, hvorefter lægehuset vil informere patienterne, når klinikken i Løjt Kirkeby er klar til at tage imod patienter.