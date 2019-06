Det er grunden vest for Sydbanks hovedkvarter (midt i billedet), der nu skal bruges til solcellepark, hvis Sydbank får lov af kommunen. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Sydbank har bedt Aabenraa Kommune om lov til at sætte solceller op på stort græsareal. De skal levere grøn strøm til hovedkvarteret. Sagen er sendt i nabohøring.

AABENRAA: Sydbank bruger masser af strøm til computerne på hovedkvarteret i Aabenraa, og i fremtiden vil en del af den strøm komme fra solceller, der er placeret lige udenfor vinduerne. I hvert fald, hvis Aabenraa Kommune siger ja til projektet. Sydbank har søgt kommunen om lov til at sætte solceller op i det store byggefelt vest for hovedkvarteret. Det bliver ikke tale om de høje solceller, der for eksempel kendes fra solcelleparken i Tinglev. Sydbanks solceller bliver 80 centimeter høje, og planen er, at de skal gemmes bag bøgehække. Aabenraa Kommune har sendt sagen i høring blandt naboerne i området, og hvis der kommer indvendinger, vil det blive politikerne, der skal tage endelig stilling til forslaget.

Nok strøm til standby Solcellerne vil ikke kunne levere al den strøm, der bruges på Sydbank, når folk er på arbejde og har tændt lys og computere. Men de vil kunne klare at levere strøm til Sydbanks standby forbrug. Det vil sige de store computere, som kører døgnet rundt.

Ingen Hausgaard Sydbanks administrerende direktør, Karen Frøsig, er ikke bekymret for at solcellerne vil ødelægge områdets udseende. I forvejen var arealet i lokalplanen udlagt til erhvervsbyggeri. - Der kommer en høj bøgehæk hele vejen rundt. man skal jo også passe på, at det ikke går Niels Hausgaard i den: Vi vil alle sammen have de grønne tiltag. De skal bare ikke ligge her hos os, siger hun. - Vi har flere grønne tiltag på vej. Blandt andet vælger vi biler ud fra deres brændstofforbrug, og vi har skiftet plastik ud med genbrugspap i kantinen. Det er ikke fordi vi er blevet super grønne, men vi vil gerne yde vores bidrag til den grønne omstilling, siger Karen Frøsig. - Den grønne dagsorden interesserer både vores medarbejdere og vores kunder, og derfor vil vi gerne være med, siger Karen Frøsig og bemærker, at den finansielle sektor ikke ligefrem har medvind, når det gælder image i disse år.

Prisværdigt Philip Tietje (V), der er formand for kommunens vækstudvalg, har ikke haft lejlighed til at kigge nærmere på Sydbanks solcelleprojekt endnu. - Jeg forestiller mig ikke, det skal være tre meter høje solceller. Som jeg har forstået det, er der tale om solceller, der kan gemmes bag en hæk, og det er da prisværdigt, når virksomheder vil være med til at nedbringe vores CO2 udledning, mener han. Philip Tietje gør opmærksom på, at lokalplanen i forvejen åbner mulighed for at anlægge et stort erhvervsbyggeri på grunden.

