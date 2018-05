Sydbank-direktør skal være med til at sikre Museum Sønderjyllands fremtid

Han er godt klar over, at de nye vinde, der er blæst hen over Museum Sønderjylland, ikke har vakt lige meget begejstring alle steder.

Den nye bestyrelse for Museum Sønderjylland består af en repræsentant fra hver af de fire sønderjyske kommuner, en repræsentant for medarbejderne samt fire eksterne medlemmer, der er valgt på baggrund af kompetencer, der er vigtige at have i bestyrelsen.De fire kommunale repræsentanter er Lars Kristensen, Aabenraa, Preben Linnet, Tønder, Kjeld Thrane, Haderslev og Stephan Kleinschmidt, Sønderborg. Arkæolog Lilian Matthes repræsenterer medarbejderne, og de fire eksterne medlemmer er: Simon Møberg Torp, dekan ved Syddansk Universitet, der har indsigt i forskning, ledelse, marketing og management. Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank, der er cand.jur. og kender til sønderjysk erhverv og udvikling. Keld Møller Hansen, der er direktør for Museum Sydøstdanmark og dermed har erfaring med at drive museum på tværs af flere kommuner. Peter Sevel, konsulent med baggrund i kommunikation, branding og oplevelsesøkonomi.

Besøg på museer

- Det er helt afgørende, at vi har forståelse for det lokale engagement, og den opbakning, der er bag museerne. Det hele må ikke blive for abstrakt og for fjernt, understreger den nye formand.

Han har tænkt sig at tage ud og besøge de enkelte afdelinger for at få en dialog med baglandet. Mange af museerne kender han allerede fra besøg gennem barndommen.

- Det er vigtigt, at folk har lyst til at være en del af museet. Det er noget, vi skal dyrke yderligere og give plads til, understreger Simon Møberg Torp.

Den nye formand er ikke et øjeblik i tvivl om, at Museum Sønderjylland har vigtige og spændende ting at fortælle sit publikum - både når det gælder historie og kunst.

- Der er stort potentiale i Museum Sønderjylland, som fortjener mere bevågenhed, og fortjener at blive gjort mere attraktiv for sønderjyderne og for folk udefra, siger han.

Allerede inden den nye bestyrelse er trådt til, er der sket store forandringer - blandt andet er museets funktioner blevet opdelt på en ny måde, og ledelsen er samlet i Haderslev.

- Målet er jo at skabe synergi mellem udstillingsstederne for at sikre en mere effektiv drift og dermed få ressourcer til at gøre noget ved udstillingerne, påpeger Simon Møberg Torp.