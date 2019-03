Svup-svup: Vand aflyser sæsonpremiere

Aabenraa: Starten på foråret har ikke blot været våd. Den har været meget våd. Efter otte dage i marts var der faldet lige så meget nedbør, som der i gennemsnit plejer at falde i løbet af hele måneden.

Det kan mærkes på en del af kommunens fodboldbaner. På Løjt Idrætsanlæg er den helt gal. Løjt IF har allerede fået aflyst de første kampe.

- Jeg har meddelt fodboldbestyrelsen, at de to første hjemmekampe er nødt til at blive spillet andre steder. Vores baner kan simpelthen ikke klare alt det vand. Vi har den første turneringskamp den 31. marts, og den kan vi ikke afvikle. Hvis Vorherre er med os, kan der spilles den 6. april, men som det ser ud nu, bliver banerne ikke klar, siger halinspektør Steffan Bork Nielsen, der har tre 11-mandsbaner og et område med 5-mandsbaner under sin kommando.

Og det er ikke, fordi Steffan Bork Nielsen ikke gør, hvad han kan for at komme de våde baner til livs. Han har rådført sig med eksperter og fået bistand med specialmaskiner fra SønderjyskE.