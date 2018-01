Svømmeklub med splinternyt bassin er truet af lukning

Mandag åbnede Tinglev Svømmebad efter et halvt års renovering. En glad dag, men der er også malurt i bassinet, for den lokale svømmeklub risikerer at måtte lukke.

Tinglev: Endelig. Efter et halvt års tørke kunne morgenbaderne i Tinglev mandag klokken 06 atter lade sig glide i vandet. Ved middagstid var det så eleverne fra Søgård Friskole, der sprang på hovedet i det nyrenoverede bassin. Omkring syv millioner kroner har Aabenraa Kommune brugt på at sikre, at svømmebadet lever op til nye lovkrav, og samtidig er der installeret undervandsbelysning, der kan skifte farve og sætte den rette stemning. Alt sammen meget smukt, men alligevel sukker Elena Graff, formanden for Plask, den lokale svømmeklub. Klubben fattes nemlig frivillige instruktører, og som det ser ud lige nu, er klubben i overhængende fare for at lukke.

Nye åbningstider Tinglev Svømmebad har åbent mandag til fredag kl. 06-08.Derudover er der åbent tirsdag kl. 16-20, onsdag kl. 11-12 (hvor der er gratis adgang for penionister) og torsdag kl. 16-20.



I den sidste time om tirsdagen er der stilleaften, hvilket betyder, at udspring og andet, der larmer, er forbudt.



Priserne i de tre svømmehaller er nu de samme. En børnebillet koster 25 kroner, en voksenbillet 40 kroner.



Der kan også købes 10- og 20-turskort, der som noget nyt kan bruges alle tre steder.

Det må de ikke Mens svømmehallen har været lukket, har kommunen nemlig lavet ny struktur for de kommunale svømmehaller og idrætsanlæg. Det betyder, at svømmehallerne i Tinglev, Rødekro og Bov med Knud-Gert Diedrichsen har fået fælles leder, og samtidig er der sket en harmonisering af tilbuddene. Dermed er det slut med - som det ellers hidtil har været kutyme - at de kommunalt ansatte livreddere i Tinglev må fungere som instruktører for Plask. - Vi har købt livredderne til at være instruktører, men det kan opfattes, som om de laver foreningsarbejde i deres arbejdstid, så det må de ikke mere. Og det forstår jeg godt. For så kunne fodboldklubben jo også komme og sige, at kommunen skulle sørge for trænere til dem, siger Elena Graff, der forgæves har forsøgt at finde frivillige, der kan tage over, men ingen har foreløbig meldt sig.

Inspiration fra Rødekro Charlotte Helt Brunsgaard lægger ikke skjul på, at man i opbygningen af den nye organisation har skelet en del til, hvad Carl Erik Callesen har gjort som ansvarlig for de to haller i Rødekro og hallen i Hjordkær.:- Vi har her kunnet se, hvordan kapaciteten er blevet udnyttet bedst muligt, fordi han har haft overblik over alle stederne. Vi tror på, at den nye struktur vil give en smidigere service, siger teamlederen.