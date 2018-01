Svømmeklub: Arenaen giver os dårligere vilkår

Først motionscentre. Nu svømmeklubben. Arena Aabenraa er igen genstand for kritik, fordi Svømmeklubben Opnør føler sig udsat for konkurrence. Arena-formand afviser.

- De, der ikke har så god økonomi, skipper at gå til svømning. Og så er det måske også pensionister, der vælger svømning fra. Nu kan vi så også se, at kommunen har besluttet, at der i alle haller skal tilbydes en times gratis pensionistsvømning om ugen. Det er heller ikke ligefrem noget, der er vand på vores mølle. Der er flere, der har meldt fra, siger Opnør-formand Erik Døssing.

- Det er et frit land, vi lever i. Arena Aabenraa er blevet fondsdrevet, og vi kan ikke sige, de ikke må det her. Kommunen har selv haft aktiviteter, som bevæger sig ind på de områder, som aftenskolerne typisk betjener, siger Per Steen Kristensen, formand for GOK Aabenraa.

Gigtforeningens Oplysnings Kreds Aabenraa udbyder også idrætsaktiviteter i vand i arenaen, og her erkender man, der er overlap med arenaens tilbud, men det får ikke formanden til at løfte øjenbrynene.

- Det er lidt ligesom, når man har søgt livreddere, der kan være instruktører på vandgymnastikhold. Det er også en del af vores "forretning". Det er underligt, at man skal læse i avisen, at de (arenaen, red.) udbyder det.

Vil ikke ødelægge det for andre

Når det gælder den ene times gratis pensionistsvømning, sender formanden for den erhvervsdrivende fond bag arenaen, John Riisberg, bolden videre til politikerne. Kultur- og fritidsudvalget har ensrettet tilbuddet til kommunens pensionister i de kommunale svømmehaller i Rødekro, Tinglev og Bov, og derfor ønskede udvalget, at det også skulle gælde i Arena Aabenraa, så hele kommunen er dækket ind.

- Men jo flere ældre, man får i vandet, jo flere ældre får måske interesse for at svømme, mener John Riisberg, som tilføjer, at pensionistsvømningen evalueres for hele kommunen senere på året.

Men så er der vandgymnastikken?

- Det har vi lovet at se på til næste sæson. Vi skal prøve noget af, fordi vi er blevet bedt om at drive en forretning. Det kan godt være, vi rammer nogen, og det må vi så evaluere på, for vi skal ikke ødelægge det for andre, men hvis man skal drive et fyrtårn og et idrætskraftcenter, så skal der også skabes aktiviteter, slår Arena-formand John Riisberg fast.