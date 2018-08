Svømmehaller beder om hjælp til at blive bedre

Aktiv Aabenraa, som de tre svømmehaller i Rødekro, Bov og Tinglev hører under, har sat undersøgelse i gang for at give brugerne det bedst mulige tilbud. Leder opfordrer til deltagelse.

Aabenraa: Hvorfor bruger du ikke svømmehallen? Og hvis du gør: Hvad kan blive bedre? Er der nogle aktiviteter, du savner?

De tre kommunale svømmehaller i Rødekro, Bov og Tinglev er i år blevet samlet under én hat i Aktiv Aabenraa. Nu er den kommunale organisation så gået i gang med at finde ud af, hvad der kan gøres for at give brugerne det bedst mulige tilbud og få endnu flere aktiviteter ind i hallerne.

Derfor er der blevet lavet to forskellige undersøgelser - en til unge og en til voksne - som man kan finde på www.aktivaabenraa.dk

- Vi har brug for hjælp, hvis vi skal have tingene til at lykkes. Så jeg vil opfordre både nuværende brugere og ikke brugere til at gå ind og svare, siger Pia Paustian, der er leder af Aktiv Aabenraa.