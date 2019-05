Svømmehal i forfald: Det går hurtigere end vi troede

Et tidligere notat fra Kommunale Ejendomme viser, at en renovering løber op i mellem 22 og 24 millioner kroner. Men det kommer formentlig til at koste mere, fortæller han.

- Selve rapporten er ikke færdig endnu, men der er lavet en række undersøgelser, og situationen er ikke blevet bedre, lad mig sige det på den måde. Men det er vigtigt at hæfte sig ved, at sikkerheden er i orden, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V)

Onsdag blev politikerne i kultur- og fritidsudvalget orienteret om status på de igangværende undersøgelser, der skal hjælpe dem til at træffe beslutning om, hvorvidt den slidte hal skal renoveres, eller om det står så slemt til, at der må bygges en helt ny.

Kan også blive for dyrt

Den endelige rapport bliver klar til næste udvalgsmøde sidst i maj, hvor politikerne så skal træffe beslutning om, hvad der skal ske. Et muligt alternativ er en helt ny svømmehal, men det vil koste omkring 50 millioner kroner og tage tre år at bygge.

- Nu må vi se, hvad det koster at renovere, og hvad vi i så fald får for pengene. Det kan også vise sig mere hensigtsmæssigt at bygge en ny svømmehal, for på et tidspunkt kan det blive for dyrt at renovere, siger udvalgsformand Lars Kristensen.

Der er dog også reparationer, der ikke kan vente. I første omgang skal der laves en række understøtninger, fordi der er gået tæring i nogle betonbjælker.

- På den måde sikrer vi, at ingenting bryder sammen. Der er jo et aggressivt miljø i sådan en svømmehal, siger Stig Werner Isaksen.

De kendte skader i svømmehallen tæller blandt andet svigt i pælefunderingen, et omfang af fliser og fuger på side og på bunden af bassinet, der er et presserende behov for renovering af promenadedæk, et ventilationsanlæg skal renoveres, og så skal tag og tagkonstruktion renoveres på dem gamle del.