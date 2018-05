Svensk rutine skal løfte ungt SønderjyskE-hold

Aabenraa: Da SønderjyskE's håndboldkvinder havde tabt den tredje og afgørende oprykningskamp mod Ajax København, afslørede træner og sportschef Olivera Kecman, at hun var på jagt efter mere rutine til den kommende sæson.

Første skridt i den mission er nu taget. Tirsdag kunne 1. divisionsklubben fortælle, at der er skrevet kontrakt med den 25-årige svensker Fatos Kucukyildiz, der skifter til dansk håndbold fra den svenske ligaklub Skövde HF.

Kucukyildiz er en playmaker, der med Kecmans ord har "en god spilforståelse og evnerne til at lave det uventede". - Og jeg har glad for, at hun har besluttet sig for at skifte allerede nu, selv om det stadig hedder 1. division. Uanset, hvor dygtig du er, så kræver det noget tilvænning at komme til et nyt hold og et nyt land. Vores ambition er stadig at rykke op næste år, og så vil hun have vænnet sig til dansk håndbold, siger Olivera Kecman, der har skrevet en toårig kontrakt med den 25-årige svensker.