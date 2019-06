Svar til Jens Wistoft

Læserbrev: Forud for byrådsmødet onsdag orienterede et par af mine gode byrådskolleger mig om, at Jens Wistoft fra Venstres byrådsgruppe havde forsøgt at reflektere i et læserbrev i JydskeVestkysten. Baggrunden var, at jeg på Enhedslistens vegne havde stillet nogle beslutningsforslag til byrådsmødet, efter at Apple har trukket stikket i Kassø.

Ifølge Jens Wistoft skulle jeg have udtalt mig hoverende i JydskeVestkystens søndagsudgave. Nu ligger det for det første ikke rigtigt til mig at hovere, og jeg betragter hele forløbet omkring Apple og datacentrene for alt for vigtig en sag til, at jeg på nogen måde vil gøre det til et spørgsmål om, at jeg på Enhedslistens vegne har undladt at stemme for datacenter-strategien og en række af de lokalplanforslag, som resten af byrådet har vedtaget.

Jeg har i forskellige sammenhænge efterlyst en oversigt over indtægter og udgifter i relation til datacenter-strategien. Vi taler om konkrete og faktuelle tal og handlinger, så Enhedslisten vil naturligvis vedblivende holde fast i den vinkel. Jens Wistoft har reflekteret dybt over dette, men er ikke nået længere i sine refleksioner end til den sædvanlige borgerlige svada om, at Enhedslisten ikke interesserer sig for økonomi. Det gør vi naturligvis, og derfor ønsker jeg også Jens Wistoft held og lykke med, henover sommeren, at få lidt mere dybde og perspektiv på sine refleksioner.

Det kan kun gå fremad!