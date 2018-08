Billedet fra forsiden af lokaludgaven er fra rundkørslen i Padborg, hvor kunstværket "Rummets Lyre" står i midten.

Mange af landets rundkørsler er dekoreret med et kunstværk af den ene eller anden art, som giver os bilister en anderledes oplevelse når vi på afstand nærmer os.

Rundkørslen i Padborg har et kunstværk af Piet Hein som pryder den. Takket være knapt 100 sponsorer lykkedes det at realisere en gammel drøm af Piet Hein, nemlig at se mobilen "Rummets Lyre" på ca. 40 cm transformeret op med en faktor 20 op til den "naturlige" størrelse på 8,50 meter i diameter. Indvielsen fandt sted d. 12. august 1999.