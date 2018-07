Svar på quiz: Det var en kanon

Det lille billedudsnit, vi bragte på jv.dk kl. 13, er hentet på Aabenraas nyeste attraktion: En kanon fra Napoleons-krigenes tid, som er placeret ved fjorden over for rådhuset. Kommunen har netop anlagt en ny bastion på stedet, men græsset har ikke kunnet spire endnu på grund af tørken.

Kanonen er ikke en original. Men byhistorisk Forening har fået den fremstillet for at minde om det kanonbatteri, der forsvarede byen i en kort periode i begyndelsen af 1800-tallet.

Kanonen her får selskab af yderligere tre kanoner, i takt med at foreningen får samlet penge ind til at få dem støbt.