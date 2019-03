Susanna Christensen var en ildsjæl, dygtig og meget afholdt

Jens M. Henriksen og Anni Søndergaard fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig skriver følgende mindeord for Susanna Christensen, børnebibliotekar ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig:

Tiden gik i stå onsdag 27. februar, da vi fik besked om, at Susanna Christensen, Aabenraa, var omkommet i en fuldstændig meningsløs trafikulykke. Vejret var smukt, og Susanna ville nyde sin fridag, men den endte brat. Ingen ord slår til, når noget så uendeligt trist sker.

Biblioteket har i Susanna mistet en ildsjæl, en meget afholdt og dygtig kollega, der gennem otte år har sat sit tydelige præg på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og især i børnebiblioteket, hvor hun med stort engagement lavede talrige børnearrangementer for små og store børn.

Susanna var et meget musisk og kreativt menneske og havde evnen til både at udvikle ideerne og til at udføre dem - alt sammen yderst veltilrettelagt og med sans for detaljen. Bibliotekets store årstidsfester har Susanna styret med sikker hånd ligesom ABC-caféer, "Bagsædehistorier" og "Magiske Mandage" var børnebibliotekstilbud, som var bygget op omkring sang, litteratur og fortællinger. For var der noget Susanna brændte for, så var det at sætte fortællingernes magiske evner i spil sammen med børn, som Susanna betragtede som det bedste publikum. Her kunne hun få børnenes umiddelbare reaktioner og videreudvikle på dét, der fungerede bedst.

På alle måder var Susanna en børnebibliotekar ud over det sædvanlige, hun favnede både det bibliotekariske, faglige overblik og den tætte kontakt med brugerne i hverdagen. Hun holdt også meget af sine faste ture med bogbussen og satte stor pris på de nære relationer, man får på busturene. Med sine kreative evner var Susanna også blandt dem, der stod for de mange bogudstillinger i facadevinduerne og i biblioteket.

Som kollega kunne man altid regne med Susanna, hun var velforberedt og engageret og altid med en positiv tilgang til opgaverne. Man hørte aldrig et ondt ord om nogen fra Susanna, og ved udfordringer i hverdagen var hun garanten for konstruktive forslag til forbedringer. Til festlige sammenkomster stod Susanna i spidsen for underholdningen, gerne med udgangspunkt i noget musikalsk, for Susanna holdt af at synge.

Susanna var også opmærksom og omsorgsfuld over for kolleger, der måske lige trængte til et ekstra knus. Ofte havde hun en ekstra lille buket med hjemme fra haven, som blev sat på kollegaens bord.

"Hjemme" var Susannas helle, og ingen var i tvivl om, at hun var mor med stort M for sine fire børn. Familien er kommet igennem barske sygdomsperioder sammen - og må nu samles om dette så tragiske tab.

Vores tanker og dybeste medfølelse går til Karsten, børnene og svigerbørn, og til Susannas øvrige familie, som vi ved stod Susanna meget nær.

Vi ville så gerne kunne sige hende endnu en tak - tak på vegne af alle kolleger, tak på vegne af biblioteket, der fik så meget glæde af hendes ideer og lyst til at være med, også i bestyrelsen i en årrække, og så selvfølgelig tak på vegne af alle brugerne, de besøgende og de mange børn, hun begejstrede og åbnede magiske universer for.

Nu må vi være fælles om at bære hendes smil og livsglæde med i vor videre færd.

Æret være hendes minde.