Sure smileyer til bageri: Det var en uheldig dag

Hellevad: Den er igen gal med håndteringen af fødevarer og rengøringen hos Sønderjysk Rugbrødsbageri i Hellevad. Virksomheden havde den 6. marts besøg af Fødevarestyrelsen, og kontrollen endte med to sure smileyer samt to politianmeldelser.

- Vi har kæmpet en del med Fødevarestyrelsen på det seneste, og vi var i fuld gang med rengøringen, da de kom. Vi har en mand, der gør rent hele dagen, og han var ikke nået hele vejen rundt. Det var et uheldigt tidspunkt, for det er ikke fordi, vi ikke gør rent, siger Michael Andersen, der er medejer af Sønderjysk Rugbrødsbageri,

Fødevarestyrelsen kritiserede flere ting under besøget i marts. Blandt andet noterede kontrollanten, at kar til iblødsætning af kerner til rugbrød stod inde i rugbrødsbageriet, mens de gøres rent. Da karrene kun er delvist dækkede, er der ifølge Fødevarestyrelsen derfor mulighed for forurening med rengøringsmidler ned i karrene. Virksomheden blev også kritiseret for ikke at have etableret tilstrækkelig afskærmning af området, der anvendes til afkøling af brød.