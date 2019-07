Sur smiley til Skuden: Oksekødet var for varmt

Problemet var, at da restaurantens leverandør af hakket oksekød leverede varerne, var der endnu ikke mødt nogen ansatte op til at tage imod kødet og stille det på køl.

Aabenraa: Restauranten Skuden, der ligger ved lystbådehavnen i Aabenraa, havde ikke fået sat fem pakker med hakket oksekød på køl i ordentlig tid, da restauranten for en uges tid siden havde besøg af Fødevarestyrelsen. Da kontrollanten efterfølgende målte det hakkede oksekød, viste det sig da også, at temperaturen var pænt meget for høj.

Ordnet med det samme

Efter kontrolbesøget tog Skuden hånd om problemet med det samme og kontaktede leverandøren.

- Vi har fået en ny aftale med vores leverandør, så det ikke sker igen. Nu er der sørget for, at kødet kommer på køl med det samme, siger Henrik Loff, der er medindehaver af Skuden.

Under kontrolbesøget bed Fødevarestyrelsen også mærke i, at en krog i isterningmaskinen havde en sort belægning, men det blev vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Kontrollanten lagde også mærke til, at et vindue på et kontor, som har adgang direkte til opvasken, stod åbnet ved ankomsten til restauranten.

Det blev også vurderet som en bagatelagtig overtrædelse, men kontrollanten foreslog, at der blev sat et fluenet for vinduet.