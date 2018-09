Sur smiley til Dagli'Brugsen: Pålægget var for varmt

Problemet var en såkaldt impuls-køler, hvor Fødevarestyrelsen efter målinger vurderede, at diverse pålæg som 3-stjernet salami, roastbeef og frikadelle-pølse havde været udsat for høj temperatur i lang tid.

Pølsehorn spøger

Problemet med impuls-køleren er selvstændig set ikke nok til at give Dagli'Brugsen i Hjordkær en sur smiley og en bøde på 5000 kroner for mangelfuld håndtering af fødevarer. Årsagen til, at det alligevel endte på den måde, skyldes, at Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg for lidt under et år siden gav supermarkedet en indskærpelse for lignende forhold.

- Vi havde problemer med nogle pølsehorn for et års tid siden, og det er grunden til, at vi nu får en sur smiley og en bøde, siger Bjarne Edemann.

Ifølge Fødevarestyrelsen havde forretningen ingen procedure for tidsstyring af pølsehornene, og de blev opbevaret for lang tid uden for køl.

Under kontrolbesøget i begyndelsen af september i år var det kun håndteringen af fødevarer, der blev kritiseret. Rengøring, vedligeholdelse samt mærkning og information kunne Fødevarestyrelsen ikke sætte en finger på.