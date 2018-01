Sur smiley og tre bøder på én gang til pizzeria

Padborg: Det blev et dyrt besøg, da Fødevarestyrelsen besøgte Neighbours Pizza i Nørregade i Padborg den 9. januar. En bøde på 5.000 kroner for mangelfuld rengøring, en bøde på 5.000 kroner for mangelfuld vedligeholdelse og endelig 2.000 kroner for ikke at have hængt den seneste kontrolrapport op.

Der var delvist fulgt op på en indskærpelse gående på håndtering af fødevarer under besøget, som var et genbesøg, efter Fødevarestyrelsen kontrollerede pizzeriaet den 7. december 2017, men der var alligevel uemballeret lasagne og paneret fisk i bunden af fryseren, står der i kontrolrapporten.

Og så var den stadig gal med rengøringen, hvor der ikke var fulgt op på en tidligere indskærpelse. Eksempelvis står der i kontrolrapporten, at "grønne skærebrætter er ikke blevet kasseret og fremstår med formodet skimmel og snavs, der lader sig skrabe af med en negl" og at der stadig var steder i den kolde jomfru - en køledisk - hvor der ikke var gjort tilstrækkeligt rent.

- Der er nogle steder, der skal laves, fordi vi lige har flyttet lokale, siger indehaver Mehmet Metinsoy, som altså ikke forholder sig til den manglende rengøring, men blot vedligehold.