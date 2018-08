Sur smiley er glad igen: Bageri har fået styr på rengøringen

Sønderjysk Rugbrødsbageri fik i juli en bøde på 20.000 kroner for mangelfuld rengøring og skadedyrssikring. Nu har Fødevarekontrollen tjekket, at alt er, som det skal være.

Hellevad: "Forholdet er bragt i orden". Den sætning går igen i Fødevarestyrelsens rapport fra et kontrolbesøg mandag på Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S i Hellevad.

Det var et ekstra besøg, fordi bageriet, der leverer rugbrød til supermarkedskæder og andet bagværk til de tre Klosterbageriet-butikker i Løvbjerg i Aabenraa, i gågaden i Tønder og i Løgumkloster, i juli fik en bøde på 20.000 kroner for mangelfuld rengøring og skadedyrssikring. Bøden var den tredje på ti måneder til bageriet, der i februar var lukket i halvandet døgn, fordi der var blevet konstateret kakerlakker.

Men nu har Fødevarestyrelsen altså atter vendte tomlen opad og konstaterer, at "virksomheden har iværksat tiltag, der sikrer, at lokaler, udstyr og inventar fremadrettet fremstår velvedligeholdt, rengøringsvenlig og skadedyrsikret".

JydskeVestkysten har kontaktet Dennis Andersen, der sammen med sin far, Kell Andersen, og bror, Michael Andersen, ejer Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S, men hans eneste kommentar til, at den sure smiley er blevet glad, er "ingen kommentarer".