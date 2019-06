Supermarked vinder pris: Det er personalets sejr

Løvbjerg i Aabenraa er af kunderne for første gang nogensinde blevet kåret som kædens bedste butik.

Aabenraa: - Det er en fed pris at vinde, og det er helt klart personalets sejr.

Købmand Peter Jensen fra Løvbjerg i Aabenraa har svært ved at få armene ned for tiden. En konsulentundersøgelse har nemlig vist, at Løvbjerg i Aabenraa er den af kædens 15 butikker i Danmark, hvor kunderne er mest tilfredse.

- Det er et stort skulderklap til mit personale, for vi arbejder hårdt på at yde den bedste service, siger Peter Jensen, der har været købmand hos Løvbjerg i Aabenraa i næsten tre år.

En lang række kunder i kædens butikker er blevet bedt om at svare på 27 spørgsmål, og de går blandt andet på butikkernes atmosfære, kvaliteten på frugt og grønt, og om medarbejderne er servicemindede. Samlet set ligger Løvbjerg i Aabenraa langt over kædens målsætning.