Superligaspillere i uvant terræn: Eriksens minigolfbane bliver officielt åbnet

Superligaholdet fra Haderslev lægger vejen forbi Pandekagehuset i Genner som tak for et sponsorat. De lyseblå er dog ikke favoritholdet hos familien Eriksen.

Genner: Minigolfbanen ved Pandekagehuset i Genner får fint besøg.

Superligaspillerne fra SønderjyskE dukker nemlig op for at foretage den officielle indvielse af det anlæg, gæsterne i Pandekagehuset har kunnet benytte i en måneds tid. På starttidspunktet i juli var der på grund af sommertravlhed ikke plads i kalenderen til en event af den karakter.

Når SønderjyskE's superligatrup har sagt ja til et spil minigolf i Genner, skyldes det, at Pandekagehuset er sponsor for en af spillerne hos SønderjyskE, Christian "Greko" Jakobsen.

Indehaver Poul Jaedicke Eriksen er naturligvis glad for besøget, på trods af at det ikke er de lyseblå sønderjyder, han og familien er mest begejstrede for. De føler sig nemlig langt mere tilknyttet de danske vicemestre fra FC Midtjylland.