SuperBrugsen holder 45 minutter længere åbent: Der er en logisk forklaring

På kundernes opfordring har SuperBrugsen i Padborg valgt at holde tre kvarter længere åbent.

Padborg: SuperBrugsen i Padborg har skruet op for åbningstiderne. Fra i mandags har kunderne kunnet shoppe helt frem til klokken 19.45 i stedet for klokken 19.00, og mange af borgerne i området har sikkert spurgt sig selv om, hvorfor man har valgt at øge åbningstiden med 45 minutter og ikke en time.

Det er der en logisk forklaring på.

- Det bunder i en overenskomst med HK. Hvis jeg holdt åben til klokken 20.00, så skulle jeg betale personalet til klokken 20.30, siger Peter Damgaard Madsen, der er uddeler i SuperBrugsen i Padborg.