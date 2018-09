- Den kommer til at ligge lige ud til motorvejen, hvor der er rigtig meget trafik. Så det er en optimal placering for os som restaurantkæde, siger Jens Broch.

Den nye restaurant bliver samtidig kædens første i Sønderjylland. I dag er den nærmeste placeret i Kolding. Jens Broch er glad for den nye placering, og han glæder sig over, at kæden nu bliver repræsenteret i det sønderjyske.

Konkurrence bekymrer ikke

Restauranten kommer til at ligge i en regulær fastfoodklynge ved siden af en 7-Eleven-kiosk, over for en McDonald's-restaurant og tæt på en Burger King. Det bekymrer ikke den administrerende direktør.

- Vi er et dansk alternativ til de store internationale fastfoodkæder. Vi koncentrerer os mere om at give vores gæster en god oplevelse og et godt måltid mad, end hvad vores kollegaer i branchen laver. Vi er et godt alternativ, fordi vi laver maden frisk efter bestilling, og gæsterne kan følge med, mens maden bliver lavet, siger Jens Broch.

Der bliver tale om en drive thru-restaurant på cirka 400 kvadratmeter og med plads til cirka 100 gæster.

- Vi har fuldstændig gentænkt indretningen og køkkenet i forhold til, hvordan vi gerne vil servicere vores gæster; alt sammen med henblik på, at de kan få et frisklavet måltid mad hurtigst muligt og samtidigt føler sig velkomne, siger Jens Broch.

Han forventer, at der bliver arbejde til cirka 60 medarbejdere, primært på deltid, men også nogle på fuldtid.

- Vi er i fuld gang med at rekruttere, så hvis man gerne vil have et job, må man meget gerne kontakte os, siger Jens Broch.

Det kan i så fald ske på kontakt@sunset-boulevard.dk.