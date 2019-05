Aabenraa: Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa får onsdag 8. maj besøg af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Skolen blev i sidste uge kåret til årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark.

- Rygning dræber! Alligevel er der hver dag 40 nye unge, som begynder at ryge. Den udvikling skal vi i fællesskab have vendt - derfor skal SOSU Syd have stor ros for at tage del i det fælles ansvar, og jeg glæder mig til at høre om, hvordan de er nået så langt på så kort tid, siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Projekt "Røgfri ungdomsuddannelser" er et partnerskab mellem interesserede ungdomsuddannelser, kommuner og regionen, hvor målet er, at under 10 procent af de unge under 24 år ryger dagligt, når den treårige projektperiode slutter.

- Det er vores fælles ansvar at sætte handling bag ønsket om en røgfri fremtid. Derfor støtter regeringen op om partnerskaber, der arbejder for røgfri skole- og uddannelsesmiljøer, tilføjer sundhedsministeren.