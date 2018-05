Succesrig Fleggaard-direktør siger op

Aabenraa: Efter otte et halvt år som direktør i Fleggaard-koncernen har Mike Simonsen, der har været direktør for Fleggaard Detail A/S, som dækker over grænsebutikkerne Fleggaard og Calle, opsagt sit job.

Det skete i slutningen af april, og medarbejderne fik overbragt beskeden i mandags.

- Jeg kan bekræfte, at Mike Sauerberg Simonsen har opsagt sin stilling som direktør for Fleggaard- og Calle-kæderne. Vi har samarbejdet med Mike gennem mere end otte år. Der er i perioden skabt gode resultater sammen med hele organisationen i de to kæder, og vi skilles i god ro og orden, lyder det fra Jens Klavsen, administrerende koncerndirektør i Fleggaard Holding, og fortsætter:

- Vi vil inden længe igangsætte en proces med henblik på at finde en ny direktør. Indtil den rette kandidat er fundet, vil jeg varetage jobbet som direktør for Fleggaard og Calle, sideløbende med mine øvrige ansvarsområder som administrerende koncerndirektør. Jeg vil sammen med resten af organisationen sikre, at vores kunder som altid får en god oplevelse i vores butikker.

jv.dk følger op på sagen - herunder med årsagen til Mike Simonens farvel til Fleggaard-koncernen.