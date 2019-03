Succeshold trukket: De fik byen til at gå fodboldamok - nu er holdet splittet til atomer

Det er ikke nemt at holde sammen på et dygtigt fodboldhold på landet, når holdet primært består af unge spillere. Det har man måttet sande i Ravsted, hvor otte spillere har sagt farvel, så det succesrige serie 2-hold er fortid.

Det var spillere fra et stort område, der søgte til Ravsted. Fodboldformanden fortæller, at der blot var fire-fem spillere fra postnummer 6372, hvor klubben har hjemme.

En række møder i løbet af vinteren har vist, at de resterende spillere ikke har mod på serie 2, og derfor er holdet blevet trukket, så man fortsætter med et hold i serie 5.

- Vi har mistet otte spillere fra vores serie 2-trup siden sidste sæson, og det var i forvejen en smal trup. Det betyder, at vi står tilbage med 22 spillere til et serie 2- og et serie 5-hold, så der er kun spillere til ét hold, siger 22-årige Christian Clausen, der selv har spillet på serie 2-holdet og samtidig er formand for Ravsted UI's fodboldafdeling.

Det har været et samlingspunkt for hele byen, og det har været kæmpestort, når der var kampe.

Sejr over AaBK er ikke glemt

Men det er ikke, fordi der har været tumulter eller skandaler i den energiske Ravsted-klub. Forklaringen er den simple, at holdet primært har bestået af en række ganske unge spillere mellem 18 og 23 år.

- Det er lige den alder, hvor man skal i gang med at studere, og i Ravsted kan man ikke studere særlig meget, siger Christian Clausen, som fortæller, at spillerne er spredt lige fra Aarhus til Grækenland.

Selv fortsætter han som både spiller og formand, selvom han bor i Haderslev, hvor han læser til lærer og træner et U14-hold i Haderslev FK.

- Nu bygger vi op forfra med det, vi har, og så må vi se, om vi kan skabe, hvad vi skabte for fem år siden, lyder de optimistiske toner fra Christian Clausen, som beretter, at træningslejren senere på måneden har mødt stor opbakning.

Karen Kling - formand for borgerforeningen i Ravsted - tager også situationen med ophøjet ro.

- Vi har været rigtig glade for at være i serie 2, og det har været en dejlig måde at promovere Ravsted på og skabe sammenhold. Måske kommer det også igen senere. Vi har bevist, vi kunne, og vi glæder os over de succeser, der har været undervejs. I den første kamp i serie 2 bankede vi Aabenraa BK (4-0, red). Det kan vi da bryste os af et stykke tid, mener Karen Kling, der takker af som formand for borgerforeningen på generalforsamlingen torsdag.