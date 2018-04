Succesfulde entreprenører går hver til sit

Christian Møller har solgt sin del af den succesfulde entreprenørvirksomhed Ommen & Møller A/S til sin kompagnon gennem 12 år, Jacob Ommen. Helt udramatisk, siger de begge.

Rødekro: I 12 år har Jacob Ommen og Christian Møller kørt et succesfuldt parløb i entreprenørvirksomheden Ommen & Møller A/S i Rødekro. Nu er Ommen alene tilbage på Brunde Vest. Han har købt Christian Møllers andel. I sidste uge blev papirerne underskrevet, og Christian Møller er allerede stoppet i virksomheden. - Hvis jeg skal noget andet i mit liv, så skal det til at være, forklarer 51-årige Christian Møller beslutningen om at sælge. Hvad der nu skal ske, har han dog ikke lagt sig fast på. - Der er en verden af muligheder, der venter. Jeg ved kun, jeg ikke skal være entreprenør. Det har jeg været 25 år af mit liv, og alting har sin tid, siger han. For Jacob Ommen var der ikke så meget at betænke sig på, da Christian Møller for en tre måneders tid siden begyndte at lufte tanke om at sælge. - Det har jo altid ligget i kortene, at Christian ville stoppe før mig, men jeg havde nu ikke regnet med, at det skulle være allerede, siger Jacob Ommen, der er 40 år.

Nyt navn? Det har jeg slet ikke gjort mig nogen tanker om. Foreløbig bliver vi ved med at hedde Ommen & Møller. Jacob Ommen

Stor opgave på vej Ommen & Møller A/S kan løse en bred vifte af opgaver, der spænder lige fra småopgaver i privatboliger til renovering af broer og tankanlæg. En af de store opgaver, der er lige om hjørnet, er byggeriet af den nye Hærvejsskolen i Rødekro. Her vandt firmaet licitationen sammen med naboen Chr. Johannsen. Første spadestik er planlagt til maj, men der går et par måneder, før Ommen & Møller skal i gang med deres del af opgaven.

Rødekro-firmaet er i øjeblikket også ved at opføre det nye terapibassin ved Fjordskolen i Kruså.

Flot regnskab på vej Prisen på Christian Møllers 45 procent af Ommen & Møller er en forretningshemmelighed, men det er et solidt foretagende, Jacob Ommen nu ejer 90 procent af - de sidste ti procent ejes af en mangeårig medarbejder, Kent Morel. Det er gået stærkt, siden ingeniøren Christian Møller i slutningen af 2005 gik i kompagniskab med de to lokale Ommen-tømrermestre, Peter og Jacob. Fra otte ansatte er forretningen vokset støt. Lige nu er der 134 ansatte, og Jacob Ommen har så sent som i denne uge ansat et par stykker mere. - Vi har travlt over hele linjen, forklarer han, og han kan da også afsløre, at 2016's overskud på knap 19 millioner kroner følges flot op i det regnskab, der er lige på trapperne.