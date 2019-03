Succes støbt i beton: Fra konkurs til rekordstort overskud

Administrerende direktør Karsten Rewitz fortæller, at fabrikken i Tinglev producerer på ugebasis mere end 10.000 m2 vægge og et tilsvarende antal kvadratmeter huldæk. Over 300 lastbiler om ugen kører elementerne ud til deres bestemmelsessted. Arkivfoto: Poul F. Skøtt

Elementfabrikken Contiga A/S i Tinglev har på fem år formået at vende et underskud på 10 millioner til et overskud på 40. 2019 tegner til at blive et lige så godt år for den nu fuldt tyskejede virksomhed og dens knap 450 medarbejdere.

Tinglev: I december 2010 gik Tinglev Elementfabrik konkurs. Men heldigvis for de dengang over 200 ansatte kom norske Contiga A/S ind fra og højre og reddede fabrikken. Nu - otte år senere - kan administrerende direktør Karsten Rewitz markere sine syv år på posten med en rekordstor omsætning og et rekordstort overskud. I 2018 omsatte Contiga Tinglev A/S og de nu 435 medarbejdere for 589 millioner kroner. Ti procent af alle de betonelementer, der bruges i danske nybyggerier, er støbt i fabrikshallerne på Mads Clausens Vej i den sønderjyske stationsby, og det er blevet omsat til et overskud efter skat på 40 millioner kroner. - Bag det tal ligger også, at vi har investeret en del, og der er tre-fire medarbejdere, der udelukkende arbejder på at gøre os klar til fremtiden. Tidligere arbejdede alle for bare at holde dagen kørende, forklarer Karsten Rewitz, der naturligvis er ovenud tilfreds med resultatet.

Regnskabet i tal I parentes tallet for 2017

Omsætning: 589 mio. (523).

Årets resultat: 40 mio. (17,5).

Egenkapital 80 mio. (57,5)

Contiga A/S leverer for tiden betonelementer - vægge og huldæk - til 80 forskellige byggeprojekter i Danmark. Blandt de største er byggeri af ungdomsboliger på Søren Frichs Vej i Aarhus og et boligprojekt til 80 millioner kroner på det sydlige Amager.

Lokalt er Contiga leverandør til blandt andet sygehusbyggeriet i Aabenraa, om- og tilbygningen på Hærvejsskolen i Rødekro og anden etape af Aabenraa-boligkomplekset Cimbriaparken.

Ordrebogen er fuld Næsten bedst af alt tegner det til, at 2019 bliver lige så godt. Ganske vist har branchen det seneste halve år mærket en lille nedgang i byggeaktiviteterne, men årets første måneder er gået over forventning, og ordrebogen er fuld de kommende seks måneder. - Da jeg kom for syv år siden, fik jeg at vide, at hvis der var til tre måneder, så skulle jeg være glad, husker den administrerende direktør. For at kunne følge med efterspørgslen blev der sidste år installeret fire nye, 20 meter lange støbeborde i en tidligere lagerhal. Det betyder, at der ikke er flere ledige kvadratmeter under tag, men det får ikke Karsten Rewitz til at gå i egne byggetanker: - Den samlede kapacitet herhjemme er steget, og fordi det går godt, så skal man ikke bare automatisk udvide. Vores planer er i stedet at udvide vores produktgrupper. I dag laver vi primært grå bagvægge, men vi vil ændre noget af den produktion til facadevægge, så vi har hele paletten til vores kunder. Det er løftestangen for os, forklarer han.

En del af megakoncern Siden Contigas overtagelse af Tinglev-fabrikken er den store, tyske koncern HeidelbergCement Group kommet ind som medejer, og nu har nordmændene i forbindelse med et generationsskifte solgt resten til de børsnoterede tyskere. Navnet Contiga har de tyske ejere dog beholdt. - Der er 66.000 ansatte, de har egne cementfabrikker, grusgrave og stenbrud i hele verden. Elementbranchen er dog forholdsvis ny for dem. Dér er vi klart den største af de 25 fabrikker, og den øverste direktør har da også været på besøg, fortæller Karsten Rewitz, der forventer, at sønderjyderne blandt andet kan få gavn af ejerskabet i forhold til det store fokus, der i dag er på udvikling af en mere bæredygtig både fremstillings- og byggeproces.