Succes: Masser af jobs på tværs af grænsen

Projektet "Job over grænsen" har på et år fået 62 personer fra Danmark og Tyskland i fuldtidsstillinger.

- Vi var ikke klar over, at behovet var så stort, men vi har fået rigtig mange henvendelser fra virksomheder fra begge sider af grænsen, fortsætter han.

Projektet har kørt hele 2017, og det er blevet en kæmpe succes. Et af målene var som minimum at få 30 personer på begge sider af grænsen ansat i fuldtidsjob. Det er mere end blevet opfyldt.

Aabenraa: I regeringens Tysklandsstrategi handler en af indsatserne om vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Det skal blandt andet være lettere at tage arbejde og rekruttere på begge sider, og derfor bad Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) de fire sønderjyske jobcentre og Regionskontoret for Sønderjylland-Schleswig om at igangsætte projektet "Job over grænsen".

Projektet "Job over grænsen" er finansieret af den europæiske Socialfond og gennemføres på vegne af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR).Parter i projektet er Jobcenter Aabenraa, Jobcenter Tønder, Jobcenter Haderslev, Jobcenter Sønderborg og Regionskontor Sønderjylland-Schleswig. Jobcenter Aabenraa er ansvarlig for gennemførelsen af projektet.

Til stor gavn

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen opgørelse over, i hvilke sønderjyske kommuner tyskerne primært har fået job, eller hvor i Nordtyskland danskerne har fået job, men stillingerne er meget blandede.

- Det spænder lige fra lederstillinger til håndværkere, siger Nikolaj Stage Jensen.

Projektet har haft et budget på lidt over 600.000 kroner, som er finansieret via en socialfondsbevilling, hvor STAR er projektansøger. Successen har betydet, at "Job over grænsen" vil fortsætte de kommende år.

- Vi har fået et mundtligt tilsagn om, at projektet kan fortsætte, siger Nikolaj Stage Jensen.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, Ejler Schütt (DF), er yderst tilfreds med projektet.

- Det er til gavn på begge sider af grænsen, og vi kan trække på hinandens ekspertise på tværs af grænsen, siger Ejler Schütt, der samtidig glæder sig over, at projektet fortsætter.

- Det her projekt viser, at der er et godt grænseoverskridende samarbejde, og jeg glæder mig over, at det fortsætter, siger Ejler Schütt.