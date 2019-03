Studietid i Aarhus: Sesamstrasse gav et særligt sammenhold

Simon Faber fyldte 50 år sidste år, og han har været vidt omkring i karrieren. Han er uddannet cand.mag. i musik og tysk ved Aarhus Universitet, han har arbejdet som forlagschef ved musikforlaget Edition Egtved i Taastrup og været chefsekretær for Orkester- og Korredaktionen i Danmarks Radio,. Herfra blev han Christiansborg- og kulturkonsulent for Sydslesvigsk Forening, inden han blev overborgmester i Flensborg, valgt som repræsentant for det danske mindretals parti SSW. I dag er han projektleder for Genforeningen 2020 med kontor på rådhuset i Aabenraa. Arkivfoto: Timo Battefeld