Studerende skal lokkes ned i gågaden

Et kuponhæfte med gode tilbud til butikker og caféer i Aabenraa skal være med til at skabe mere liv i gågaden.

Aabenraa: Det er en kendsgerning, at der er kommet flere uddannelser og dermed også flere studerende til Aabenraa. Det skal byens forretningsliv også nyde godt af, og derfor har byledelsen i Aabenraa besluttet, at der skal laves et kuponhæfte til de studerende, som betyder, at de kan få gode tilbud i byens caféer og butikker.

- Vi kalder det et Campus-kort, og de første bliver allerede delt ud på torsdag til over 200 nye studerende på UC Syd. Det bliver en slags generalprøve, siger Liselotte Barker, der er eventmanager på Aabenraa Bibliotekerne og formand for markedsføringsgruppen i byledelsen.

Ved studiestart 1. september vil der så blive delt yderligere 2400 kuponhæfter ud, og så er planen ellers, at det bliver et tiltag, der er kommet for at blive.

- Jeg håber, det er noget, der kan fortsætte, siger Liselotte Barker.