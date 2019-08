Strid om betaling for hul i Hjordkær

Er det Arwos eller er det Aabenraa Kommune, der har ansvaret for den gamle kloakledning under stien i Hjordkær? Det spørgsmål skal afklares, inden hullet kan lappes.

Aabenraa: I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det kommunale forsyningsselskab Arwos stiftet. Men det var ikke alle juridiske spidsfindigheder, der kom helt på plads med det samme.

Derfor er der ingen afklaring på, hvem, der egentlig har ansvaret for den gamle kloakledning i Hjordkær, og hvem, det dermed skal betale for at lappet få hullet i cykelstien mellem Vibevej og Kirkegade.

Formanden for Kommunens tekniske udvalg, Arne Leyh Petersen (DF) bor selv i Hjordkær, og han må af og til høre for, at der fortsat er et jul i cykelstien, som blot er dækket med en jernplade.

- Det er en gammel sag, og den rider mig som en mare. Vi havde et oppe på et møde i kommunen forleden, og jeg har rykket for et svar på, hvornår, d er sker noget, siger han.