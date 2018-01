Stress fik Lone til at vågne op: Nu vil hun lære kvinder at holde ferie i hverdagen

Gennem mange samtaler med sin psykolog fik Lone Thurøe for 13 år siden en forståelse for, hvorfor hun gik ned med stress. Det ændrede hendes liv, og i dag arbejder hun som coach og terapeut i sit eget firma, hvor hun primært hjælper kvinder med at droppe det perfekte og sende "plejer" på ferie. I stedet skal kvinder lære at leve i nuet og ikke være så alvorlige hele tiden.

Aabenraa: Når man rammer bunden, ser man ofte sit liv fra en ny vinkel. Det skete for den nu 50-årige Lone Thurøe, da hun for 13 år siden blev ramt af stress og skulle begynde forfra for at komme ovenpå igen. Heldigvis for Lone er hun et nysgerrigt menneske og på rejsen for at forstå, hvorfor hun var endt på bunden, fandt hun også ud af, at hun måske skulle arbejde med noget andet. Noget, hvor hun kunne bruge al sin livserfaring, erhvervserfaring og sin stærke intuition og samtidig hjælpe andre med at undgå at få stress og ramme bunden, som hun gjorde. Derfor blev hun for halvandet år siden selvstændig med firmaet justdoyou.dk, som er et sted, hvor kvinder kan få hjælp og værktøjer til at få det liv, de drømmer om. Det lyder måske lidt højtravende, men drejer sig i bund og grund om at have en sparringspartner, som kan hjælpe én med at give slip på dårlige vaner, at lære at sige nej, at anerkende sig selv og slippe for benspænd, burde-verden og hamsterhjulet, som ofte er det, der giver kvinder stress. - Jeg havde en fantastisk god psykolog, da jeg gik ned med stress, som gennem vores samtaler gav mig en forståelse af, hvorfor jeg fik det sådan. Jeg var meget nysgerrig på, hvordan jeg var endt der, og hvorfor jeg fik stress, og det blev jeg meget klogere på ved at tale med psykologen. Trin for trin fandt jeg ud af, hvad der var sket, men jeg lærte også en masse om mig selv. Blandt andet, at jeg kan noget med mennesker. Jeg kan intuitivt mærke dem, men jeg skulle ned og ligge fyldt med stress, før jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge den evne til noget konstruktivt, forklarer hun.

Blå bog



Lone Thurøe

50 år og kommer fra Svendborg.

Er single og har ingen børn.

Er uddannet cand.negot i Odense og har i mange år arbejdet med det gode arbejdsliv i forskellige projekter på virksomheder i hele landet. Har desuden arbejdet med økonomi, HR, salg, drift og udvikling.

Efter hun blev ramt af stress for 13 år siden har hun uddannet sig til systemtisk coach, integral terapeut, energiformidler, soul realignment practitioner samt clairvoyant og medium.

I sommeren 2016 flyttede hun fra Fredericia til Aabenraa, da hun havde meget arbejde her og samtidig havde et ønske om bo tæt på skov og vand.

Hun er også uddannet i tysk, og hun ville gerne bo et sted, hvor hun også kunne bruge sproget noget mere.

I fritiden går hun gerne ture i skoven eller ved fjorden og så danser hun i Karmaklubben i Aarhus. Det er et sted, hvor man kommer for at grine, hygge sig og danse diskoteksdans i fire timer af gangen. Efter Lone er flyttet til Aabenraa, er hun kun med en gang hver halvanden måned. Lone Thurøe

Kolleger over hele verden Inden havde Lone arbejdet mere end 50 timer i ugen, og sygemeldingen på først tre måneder på fuld tid og dernæst tre måneder på deltid, gav hende tiden til at gå i tænkeboks. Her fandt hun ud af, at hun kunne bruge sin erfaring med at være sparringspartner for mennesker, som skulle igennem en forandring, til hjælpe kvinder med at blive den udgave af dem selv, som de gerne vil være. Det krævede nogle flere uddannelser, som hun selv skulle betale, og de næste syv år brugte hun på at spare op til dem. - Jeg skulle have en coach- og terapeutuddannelse bygget ovenpå, og dem begyndte jeg på i 2011. I de syv år op til ser jeg alt, hvad jeg kan på nettet om det, læser bøger og får på nettet også kontakt med mennesker fra hele verden, som jeg kan tale med om dette emne. I dag har jeg kolleger over hele verden, som jeg udveksler erfaringer med og får inspiration af til, hvordan jeg kan løse en bestemt opgave. Vi hjælper hinanden meget, forklarer hun.

Vi skal grine og lege Mennesker har altid fascineret Lone meget. Hvorfor vi gør, som vi gør. Hvorfor vi er så gode til at spænde ben for os selv, og hvorfor vi altid skal være så alvorlige. Hun ønsker, at vi får det gode liv, hvor vi hver især får lov til at grine og lege og ikke hele tiden skal være alvorlige og præstere. - Vi har travlt, og finanskrisen har ikke gjort det bedre, for den gav os bekymringer om job og penge til at forsørge familien og betale for boligen. Krisen fik vores naturlige gen for overlevelse til at træde i kraft, for vi vil jo gøre alt for vores familie, når det virkelig brænder på. Men det kan vi jo ikke gøre hele tiden, og derfor ender vi i et hamsterhjul, hvor vi hele tiden skal præstere og aldrig slapper af og har det sjovt og er nærværende med vores børn, forklarer hun. Derfor skal "plejer" på ferie, perfektheds-syndromet skal pakkes væk og feriestemningen skal ind i hverdagen. Det kan godt lyde svært og uopnåeligt, fordi især kvinder er kørt fast i et liv, hvor vi klarer alting selv. Og det er her, Lone gerne vil ind i billedet, fordi hun har mange års erfaring fra sine tidligere jobs med at hjælpe folk igennem en forandring. - Jeg brænder for det gode liv, men som vi lever lige nu, lukker vi os selv mere og mere ned, fordi vi skal være alvorlige og præstere hele tiden. Jeg vil gerne, at vi finder ud af, hvad der er vigtigt i vores liv. Hvad er grundstenen? Livet er værd at leve, men vi kan ikke klare det hele selv. Vi er vant til at være stærke, men vi må gerne bede om hjælp og fejle, for vi lærer ikke noget, hvis vi ikke fejler. Jeg tror, vi er bange for ikke at være perfekte, men vi bliver nødt til at tage et valg og kigge os selv i spejlet og spørge os selv "hvad er det for et liv, du lever?""Hvad er det, der er vigtigt i mit liv" og tage et valg og tage konsekvensen. Det sværeste er at tage valget, og her kommer jeg så ind, for vi har brug for hjælp til det, da vi ikke kan overskue at finde ud af det selv. Jeg kører efter nogle ret simple og enkle modeller. F.eks. når man skal hente børn - at man flytter sit fokus fra arbejde til det at være mor. Nu skifter jeg til mor og putter telefonen væk, for ellers kan jeg ikke være mor. Her oplever de fleste, at tiden udvides for dem, og de bliver mere nærværende, forklarer Lone Thurøe.

Vi skal hylde uperfektheden Netop nærvær er noget, som Lone mener, at vi mangler i samværet med vores børn. - Vi tror, vi er nærværende, men det er vi ikke, for når vi er sammen med vores børn, har vi ofte tankerne et andet sted, og det giver ikke nærvær. Vores krop og hoved kan ikke finde ud af at slappe af og være i nuet. Det er derfor, vi elsker ferie, fordi når vi holder ferie, så står tiden stille. Vi savner nærværet, og vi får det ikke igen, hvis ikke vi får feriefornemmelsen ind i hverdagen, mener Lone. Vi skal derfor finde ud af at rumme hinandens uperfektheder, da perfekthedssyndromet er med til at dræne os for overskud. - "Mit hjem, det roder, og hvad vil folk ikke sige." Her skal man gå ind og sige "dør jeg af det?" Vi skal hjælpe hinanden med at sende "plejer" på ferie og sige, at det er perfekt at være uperfekt, for vi er fantastiske som kvinder, som vi er. Vi skal sige nej med god samvittighed, fordi vi hjælper os selv ved at gøre det, men vi skal også acceptere, at andre siger nej, pointerer hun.