Streetfoodaften var populær: Restauranter solgte 1000 portioner mad på Gazzværket

Billetsalget blev lukket før tid, da der onsdag aften var gourmetløb og streetfoodaften på Gazzværket. Eventen var nemlig så populær, at restauratørerne fik solgt cirka 1000 portioner på to timer.

Aabenraa: Lange køer, travlhed i de små spartanske køkkener og masser af glade gæster, der hyggede sig.

Det første Gourmetløb kombineret med streetfood på Gazzværket var en så stor succes, at restauratørerne fik mere end rigeligt at lave i køkkenet. Nogle havde erfaringen fra andre lignende events og tog travlheden i stiv arm, mens andre blev lidt overrasket over det store rykind og måtte undskylde ventetiden over for gæsterne.

Men det blev taget med et smil hos de cirka 400 gæster, som valgte at spise deres aftensmad på Gazzværket onsdag aften. Her var der lagt op til en hyggelig event i afslappede omgivelser, og det faldt i god jord. Børn løb rundt og legede, mens de voksne fik sig en god snak og hyggede sig sammen, og arrangørerne kunne bare se glade til, at deres event var blevet en succes.

Faktisk var den så populær, at eventmanager i Shop i City Aabenraa, Dorthe Bjerrum Hilbig, måtte lukke for salget af poletter efter godt en time.

- Der blev solgt cirka 1000 portioner mad. Det er jo helt vildt, sagde eventmanageren.

Maden var lavet af Gourmethuset, Restaurant Royal, Under Sejlet, La Pasta og Café Kridt, mens eventen var arrangeret af Shop i City Aabenraa, Sport Event Syd og Gazzværket.

Inden restauranterne åbnede op for deres boder inde i Gazzværket, var 99 kvinder ude og løbe det første Gourmetløb.