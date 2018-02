Strandpromenadens sidste del på tegnebrættet

Prisen er ukendt

Hvor meget, det kommer til at koste at anlægge tredje etape af strandpromenaden, vides endnu ikke. Men kommunen kommer tættere på et beløb, når promenaden er projekteret.De 500.000 kroner, det vil koste at lave skitseprojektet og de nødvendige beregninger, henter Vækstudvalget for land og by ved at nedskrive forventningerne til uforudsete udgifter i forbindelse med Campusalleen, som fører fra Dronning Margrethesvej ned til UC Syds nye campus.