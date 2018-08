Strandpromenaden fører hen til en ristet hotdog

AABENRAA: Allerede nu er det populært at lægge spadsereturen ned forbi lystbådehavnen og Sønderstrand i Aabenraa, og der bliver sikkert endnu mere befærdet på strækningen, når kommunen på et tidspunkt bliver helt færdig med strandpromenaden.

Selv om der endnu ikke er sat penge af til den næste etape af strandpromenaden fra Mølleåen og hen til Gammelhavn, har kommunen alligevel taget et væsentligt skridt i retning af at få projektet færdiggjort. Vækstudvalget for land og by har nemlig godkendt tegningerne til, hvordan promenaden skal forløbe på den sidste strækning.

Promenaden vil føre de gående hen forbi Havnegrillen, som skal flyttes fra den nuværende placering og et lille stykke længere mod nord.

- Vi er da godt tilfredse med den plan, og vi er glade for, at kampestensmuren ud mod vejen forsvinder, siger Walther Jürgensen, der driver havnegrillen.

Han kan se frem til, at den nye havnegrill står klar om godt halvandet år, og han har tænkt sig at rykke med over i den nye bygning, hvor der også bliver mere plads.