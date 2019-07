Strand-naboer klager over biler og høj musik: De fjerner bare skiltene

- Der er flere ting i det, og det har stået på i nogle år nu. Det er jo ikke et sted, der er beregnet til parkering, det er et sted, hvor folk opholder sig, og hvor børn leger, siger Christiane Skau.

I forbindelse med projektet Aaben by er JydskeVestkysten blevet kontaktet af flere beboere, der er godt og grundigt trætte af, at unge mennesker parkerer på et lille areal ud til Flensborgvej i aftentimerne og blandt andet spiller høj musik.

Det er nemt at overse, det lille skilt, som ifølge kommunen skal vejlede brugerne om, at parkering er uønsket. Nu bliver der måske taget større skyts i brug. Foto: Claus Thorsted

Høj musik hele natten

Og så er der larmen, som påvirker ægteparret direkte.

- Det er virkelig et problem. Vi bor jo lige over for og får det hele med fra første parket. De holder i deres biler og hører høj musik, nogle gange hele natten. Sidste sommer, da vejret var rigtig godt, var det virkelig slemt, men det er også sket flere gange i år. Politiet gør heller ikke meget, siger Christiane Skau.

Ægteparret har været i dialog med kommunen ad flere omgange, og der er forgæves forsøgt både med små forbudsskilte og større, midlertidige skilte.

- Det hjalp jo ikke noget, for dem fjernede de bare, dem der parkerer der. Og så er det svært for os, der går ned og prøver at få dem til at stoppe, for vi har ikke noget at henvise til, siger Christiane Skau.

De parkerende unge er noget, beboerne på den anden side af vejen taler en del om, fortæller hun. Alligevel er det kun ægteparret Skau, der vil stå frem i avisen.

- Alle er irriteret, men vi er nok de eneste, der tør gå over og bede dem om at dæmpe sig. Folk vil helst ikke have deres navn frem, siger Christiane Skau.